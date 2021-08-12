«Не залишаюсь осторонь скандальної теми»: правозахисник Аронець про роботу GLOBALMONEY в ОРДЛО

Громадський діяч та правозахисник Олександр Аронець, коментуючи акцію ветеранських організацій під стінами НБУ, які вимагали від регулятора розслідувати незаконну фінансову діяльність компанії Globalmoney на окупованих територіях, заявив, що не може лишити осторонь скандальну тему.

«Не залишаюсь осторонь скандальної теми роботи української платіжної системи Globalmoney в так званій „ЛНР“, де компанія обслуговує терористів, допомагає виводити\заводити кошти через підсанкційні в Україні російські банки. Сьогодні під НБУ відбулась акція ветеранських організацій з вимогою розслідувати незаконну фінансову діяльність компанії Globalmoney на окупованих територіях», — відмітив Аронець, додавши, що у своїх блогах він писав про те, що Globalmoney фактично забезпечує терористів з так званих ЛДНР прямим каналом фінансування з РФ.

Громадський діяч звернувся до правоохоронців, СБУ та Нацбанку з вимогою дати правову оцінку ситуації.

Нагадаємо, 12 серпня під НБУ відбулася акція протесту. Зокрема, ветерани звинуватили платіжну систему Globalmoney у співпраці з російськими банками, зазначивши, що власники платіжної системи належать до так званої «сім'ї» експрезидента Віктора Януковича.

«Учасники акції у своїй заяві наголосили, що Globalmoney належить „сім'ї“ державного злочинця Януковича… Тому очевидно, що ця компанія керується із Москви й обслуговує в Україні російський бізнес, що знаходиться під санкціями РНБО», — зазначив Олександр Аронець.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували інформацію, що у соцмережі «Вконтакте», забороненій в Україні, діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney. — Авт.) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney й працювала підтримка користувачів. Після розголосу в ЗМІ сторінку було видалено.

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