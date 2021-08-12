«Люцифер» однією ногою вже в Україні: прогноз погоди на п'ятницю, 13-е

Дощі в Україні, з яких почалася друга декада серпня, закінчуються. З наступного тижня в Україні може прийти європейський антициклон «Люцифер», який спровокував аномальну спеку в Італії. А в п'ятницю, 13 серпня, ще збережеться комфортна температура повітря — + 24- + 29 градусів. Про це в соцмережі написала синоптик Наталія Діденко.

За її даними, в очікуванні антициклону малоймовірні і дощі. Виняток становитимуть лише Схід і Південний Схід, де близькість атмосферного фронту може спровокувати локальні короткі грозові дощі.



У Києві п'ятниця буде сонячною сухою і теплою. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться у відміток + 26- + 27 градусів.

А з 16−17 серпня на територію нашої країни увірветься гаряче дихання Сахари і температура відразу виросте до + 30- + 35 градусів.

Відзначимо, що днями на італійській Сицилії була зареєстрована найвища температура в історії Європи — +48,8 С (так був побитий останній європейський температурний рекорд — 48 градусів вище нуля, зареєстрований в 1977 році в Афінах).

Нагадаємо, з початку цього літа зафіксували вже близько 15 температурних рекордів, з яких минулий липень додав чотири.

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