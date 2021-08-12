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Україна

«Медузи і зелене місиво»: туристи розповіли, що не так з пляжами в Затоці, Кароліно-Бугазі і Одесі

19:08 12 серпня 2021
Пляж «Калетон»

Курортники в Одесі не радять вибирати для відпочинку з дітьми міські пляжі Одеси, де не дуже чисто. Це стало відомо з коментарів під постом молодої мами в Facebook, яка попросила рекомендувати їй локації, де було б і безпечно, і чисто.

«Увага, питання: порадьте пляжі, на які в Одесі / недалеко від Одеси не страшно вийти, особливо з дитиною? Не обов'язково повинно бути неглибоко, а також тепло — теж не обов'язково (до згадую моє дитя, яке стрибало в океані в 16, мені навіть дивитися на це було холодно, а їй було ок). Але обов'язково має бути чисто, безпечно з точки зору стану води і без медуз «, — написала вона, висловивши надію, що там такі все-таки є.

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Проте фоловери поскаржилися, що про чистоту міських пляжів в Одесі, як і раніше мало дбають, не кажучи вже про медуз.

Інші почали радити пляжі в Одесі і поруч, куди можна ризикнути вирушити з дітьми. Одним з них виявився пляжний комплекс Калетон. А ще можна непогано відпочити в Грибівка, Санжейке і Совіньйон.

А ось Затоку і Бугаз вже відпочили фоловерів не радять.

Нагадаємо, раніше журналісти українського телеканалу склали рейтинг найкращих, з їх точки зору, пляжів країни в 2021 році .

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