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Україна

Ворожі обстріли на Донбасі: поранено українського військового

18:21 12 серпня 2021
боєць

Російсько-терористичні війська на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню 12 серпня, поранивши українського військового. Про це в соцмережі повідомив Штаб операції Об'єднаних сил.

В т.ч. поблизу селища Піски ворог вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів, а в районі Новомихайлівка наші позиції були обстріляні зі стрілецької зброї.

Поранений воїн знаходиться в лікувальному закладі, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

У відповідь на кожен обстріл окупантів бійці ВСУ відкривали вогонь.

Нагадаємо, в середу, 11 серпня, в госпіталі помер 30-річний боєць Олексій Кайданович, який отримав поранення днем раніше. Разом з Кайдановичем були поранені ще двоє бійців. Вони знаходяться в госпіталі в задовільному стані.

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