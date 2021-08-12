Акція протесту під НБУ: ветерани вимагають припинення діяльності GLOBALMONEY в ОРДЛО та РФ

У четвер, 12 серпня, під НБУ відбувається акція протесту ветеранів АТО-ООС через платіжну систему Globalmoney, яка, на думку учасників акції, всупереч українському законодавству, співпрацює з банками РФ та незаконними фінансовими установами ОРДЛО, повідомляє «Ділова столиця».

Як пише видання, протестувальники вимагають від НБУ зобов’язати Globalmoney припинити співпрацю з банками РФ та заблокувати можливість роботи електронних гаманців Global24 в ОРДЛО.

«За допомогою платіжної системи Globalmoney велося фінансування тероризму в ЛДНР. „Перший комерційний центр в Луганську“ переводив у готівку кошти з гаманців Globalmoney», — цитує видання протестуючих, які наполягають, що ця платіжна система є бізнесом родини Януковича і вимагають від НБУ припинення її діяльності в Україні і розслідування її злочинів.

Відповідну заяву протестувальники передали представникам НБУ та ЗМІ.

Учасники акції розгорнули плакати «Вимагаємо заборонити роботу з ОРДЛО та РФ!», «Global24 — кривавий гаманець апалченця!», «Припиніть фінансування ЛДНР!» та періодично скандують «Глобалмані — бізнес на крові! Глобалмані — геть до Москви!».

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі «Вконтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney. — Авт.) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Після розголосу того, що відбувається в ЗМІ, сторінку було вилучено.

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