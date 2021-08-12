Бойовики «ДНР» відновлюють роботу КПВВ «Єленівка»: що необхідно для його перетину

Через тиждень після того, як в Україні посилили вимоги до в'їжджаючих на територію країни іноземців та українців для запобігання поширенню пандемії коронавірусу, у п'ятницю, 13 серпня, бойовики «ДНР» збираються розблоковувати рух через пункт пропуску «Єленівка», що під Донецьком. Він знаходиться на одному дорожньому коридорі з українським КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомляють «Новини Донбасу», перетнути лінію зіткнення на в'їзд і виїзд можна буде з 9:00 до 16:30. Для виїзду з підконтрольних бойовикам «ДНР» районів потрібно мати реєстрацію на контрольованій українською владою території. Для в'їзду — заздалегідь отримати дозвіл «міжвідомчого штабу ДНР».

Відзначається, що ті, хто їдуть на тимчасово окуповані території, мають заповнити бланк-згоду «на направлення у стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження». Альтернатива — експрес-тест на коронавірус. Це коштує близько 730 гривень, однак бойовики беруть за цю послуги російськими рублями — близько 1900 рублів. Обмінних пунктів при в'їзді в ОРДО немає.

Нагадаємо, що з 5 серпня іноземці або особи без громадянства повинні пред'явити страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду в Україну, або довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. Російський «Супутник» до цього переліку не входить.

При в'їзді на підконтрольну українській влади територію через КПВВ необхідно здавати експрес-тест на антиген до коронавірусу і встановлювати мобільний додаток «Вдома», який контролює самоізоляцію. Суворі карантинні заходи не потрібні, якщо отриман негативний результат на COVID-19. Самоізоляція достроково припиняється у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ.

При цьому дострокове припинення самоізоляції неможливо для людей, які їдуть в Україну з Росії або Індії.

Фото з сайту ДПСУ.

154

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter