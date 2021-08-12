1 вересня на носі: чи допустять до роботи нещеплених вчителів і чи дозволять шкільні лінійки

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня, тобто до цієї дати залишається в силі кольорове зонування і загроза закриття шкіл в «червоних» зонах. Проте, свято 1 вересня відбудеться, а до вчителів, які не встигли за літо пройти повний курс вакцинації, проявлять лояльність. Як повідомляє УНН, про це повідомив начальник головного управління шкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

За словами представника Міносвіти, урочисті заходи до 1 вересня, на відміну від минулого року, не заборонені, але, звісно, повинні проводитися з дотриманням протиепідемічних норм.

Що стосується недопуску в школи нещеплених вчителів у карантинних зонах поза «зеленою», про що не так давно заявляло Міносвіти, то поки вирішено обійтися без примусових заходів. Кононенко запевнив, що вакцинація від коронавірусу буде добровільним рішенням педагога, змушувати нікого не стануть.

«Питання про недопуск вчителя до роботи, звичайно, не стоїть. Школа і вчитель працюватимуть в будь-якому випадку», — заявив представник Міносвіти.

Нагадаємо, згідно з даними Міносвіти, в Україні є 1,2 млн науково-педагогічних і педагогічних працівників. 40% з них вакциновані. Якщо брати окрему вибірку по шкільним вчителям, то імунізувалися в середньому до 35%, причому активність дуже залежить від регіону. Якщо в Київській області 90% педагогів проявили свідомість, то у Волинській області вакцинувалося менше 10%.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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