Не ховайте плавки й купальники: синоптики розповіли про погоду наприкінці літа

У другій декаді серпня в Україну прийдуть дощі з грозами через наближення атмосферного фронту. За прогнозом синоптиків, він може принести нам шквали та спеку.

За кілька днів до Маковея, або Медового Спаса, 11 серпня, православні відзначали Різдво святителя Миколая Чудотворця. Саме за погодою цього дня наші предки визначали, якою буде осінь: «відсутність заморозків — до теплого початку осені, овес вдруге за сезон зазеленів — до дощової осені».

Тож яких змін погоди варто чекати найближчими днями? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— До кінця цього тижня та наступного в Україні втримається класична серпнева погода, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Спека буде не сильна, температура коливатиметься. Так, найближчими днями очікується не більше 23−28 градусів. А з неділі та до середини наступного тижня температура підвищиться до діапазону 30−35 градусів. На півдні вона може сягнути позначки 38 вище нуля. Втім, по ночах вже буде свіжо, очікується 15−20 градусів. На заході й півночі країни ночі будуть навіть прохолодними — 12−17 градусів, в горах температура може падати й до 10 градусів.

У четвер, 12 серпня, грози можливі на сході та місцями на півдні країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у західних областях термометри покажуть плюс 23−26, а на півдні місцями повітря прогріється до 30 градусів тепла.

У п'ятницю, 13 серпня, грозові дощі очікуються в східних областях і в Криму. Швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. На заході потеплішає вдень до 26−27 градусів, а в Одеській області повітря прогріється до 29 градусів.

У суботу, 14 серпня, невеликі дощі з грозами пройдуть місцями в східних регіонах і в Криму. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Найпрохолодніше буде у Чернігівській та Сумській областях — 24−26 градусів. В Одеській області — до 29 градусів тепла.

У неділю, 15 серпня, дощі з грозами очікуються в західних областях України. Швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. На Волині та в Донецькій області стовпчики термометрів вдень опустяться до позначки плюс 24, а у Закарпатській області прогнозується до 30 градусів тепла.

У понеділок, 16 серпня, грози можливі на заході країни, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на Волині місцями стовпчики термометрів опустяться до 24. У Закарпатській області повітря прогріється до 32 градусів тепла.

Як повідомив «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач: «Протягом другої десятиденки серпня буде тепло. З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третій відрізок останнього літнього місяця ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Попри те, що протягом серпня час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним».

Дав свій прогноз на серпень в інтерв'ю «ФАКТАМ» і народний синоптик Леонід Горбань. «З 11 по 14 серпня, а також 22-го, 27-го і 29-го — дощі, з 19-го до 21-го і з 23-го до 26 серпня буде жарко», — зазначив синоптик.

Також Леонід Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що у 2024 році на Україну й південь Східної Європи очікує посуха.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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