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Україна

Супроводжувала поліція чотирьох областей: в Україну вперше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика

10:31 12 серпня 2021
Конституції Пилипа Орлика

В Україні до 30-річчя Незалежності привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Документ був складений у XVIII столітті між Військом Запорозьким і новообраним гетьманом і вважається першим українським конституційним договором і одним з перших документів такого роду в Європі.

Рукописний оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції, але на найближчі чотири місяці документ привезли в Україну. Перевезення реліквії зі Львова до Києва забезпечила патрульна поліція чотирьох областей.

Експонуватися Конституція Пилипа Орлика буде в Софійському соборі з 16 серпня по 14 листопада.

Конституція Пилипа Орлика (оригінальна назва — «Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького») була складена 5 квітня 1710 року в місті Бендери (нині — Молдова). Оригінальний документ був скріплений підписом Пилипа Орлика, печаткою Війська Запорозького, а також завірений королем Швеції Карлом XII.

Пилип Орлик
Пилип Орлик

Як розповів «ФАКТАМ» доктор історичних наук Тарас Чухліб, хоч конституційний договір так і не вступив в силу, але він дає уявлення, як в XVIII столітті представляли поділ прав і обов'язків між гетьманом і козацькою старшиною, а також як розуміли основи Української держави. У Конституції Пилипа Орлика є деякі унікальні статті для свого часу, як наприклад, положення про визнання прав за всіма верствами суспільства, включаючи селян.

Повний текст Конституції Пилипа Орлика староукраїнською мовою випадково знайшли в 2008 році, і це стало науковою сенсацією.

Фото wikipedia.org

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