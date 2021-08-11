Дістатися до Києва буде дешевше: вартість проїзду в приміських маршрутках знижено

На Київщині перевізники, що різко підняли тарифи на проїзд в приміських маршрутках, домовилися з владою про деяке зниження плати. Як повідомила прес-служба Київської обласної адміністрації, зараз вже знижено тарифи на 9 маршрутах.

«Це розумний компроміс, що враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, і можливості населення оплачувати їх послуги», — заявив губернатор Василь Володін.

За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, зниження вартості проїзду відбулося на напрямках: Вишневе — Київ; Боярка — Київ; Васильків; Криве Озеро — Київ; Ірпінь — Київ; Чабани — Київ; Петрівське — Київ; Крюківщина — Київ АС Київ; Крюківщина — Київ АС «Південна».

Т.ч. збільшення вартості проїзду на кожному з перерахованих напрямків тепер не перевищує 18%.

Нагадаємо, в Києві про необхідність підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті почали говорити ще в травні .

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