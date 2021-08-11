Забудьте вже про медуз: туристам розповіли, де в Кирилівці можна помилуватися дельфінами

У курортній Кирилівці в одному з пабліків обговорювали питання — чи дійсно в морі зникли дельфіни і як це пов'язано з великою кількістю медуз .

Актуальне питання задала Facebook-користувач Олена Джумберовна.

«Як йдуть справи з дельфінами? Де і в який час доби їх можна побачити крім дельфінарію? Два роки тому вони плавали між санаторським і центральним пляжами близько 6-ї ранку. А в цьому році їх хтось бачив?» , — написала вона.

У коментарях їй відповіли, що ссавців можна побачити регулярно на Федотової косі за перекатом, на Санаторному, Центральному пляжах, але вставати потрібно до світанку.

Нагадаємо, в Залізному Порту дельфін влаштував ціле шоу для відпочивальників, намагаючись перегнати човен, а в Кирилівці турист плавав у морі в медичній масці.

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