Скандал тижня: ЗМІ оприлюднили докази продажу держпідприємством титанової сировини до РФ

Минулого тижня об’єднання журналістів-розслідувачів оприлюднило результати розслідування з продажу українськими державними компаніями титану країні-агресору — Росії, згідно якому Україна постачає для Росії 82% потрібної їй титанової сировини, яка використовується в першу чергу у військовій, авіабудівній та космічній галузях. Постачання сировини відбувається із підприємств ОГХК (з 2014р. знаходяться у власності держави та контролюються ФДМУ, який з 2019 року очолює Дмитро Сенниченко.- Авт.).

«ВСМПО-АВИСМА» входить до корпорації «Ростєх», що об'єднує оборонні підприємства РФ, такі як «Рособоронекспорт», концерн «Калашніков», «Вертольоти Росії», — повідомляє видання Hubs.ua з посиланням на документи, які опинилися в редакції.

Згідно з вантажними митними деклараціями та накладними, які оприлюднило українське медіа, державна ОГХК здійснювали поставки російської «ВСМПО-АВИСМА» у 2020 році, а також у травні та червні 2021 року.

Зокрема, згідно з документами, 30 квітня 2020 року ОГХК відвантажила 72,3 тонни ільменітового концентрату (насипом) через філію «Іршанський ГЗК» до Росії за адресою філії «Авісма» АТ «ВСМПО-АВІСМА» зі станції «Нова Борова» на станцію «Заяча Гірка» (документ). Поставки здійснювалися згідно з контрактом № 126−1 / 19 від 12.12.2019 р.

Про схему перевантаження товару у морі із подальшим відправленням титану до РФ раніше писала у своїх розслідуваннях й Катерина Яресько на сайті «Миротворець».

Згідно з документами 7 травня 2021 ОГХК відвантажила 348,4 тонни руди і титанового концентрату з Вільногірського на станцію «Заяча Гірка» (документ). Відправником вказано філія УГМК «ОГХК» згідно з контрактом № 136 / 1−20 від 09.11.2020 р., А2 червня 2021 ОГМК відправила 788,7 тонни ільменітового концентрату на загальну суму $ 141,98 тис. Відправник — філія «УГМК» АТ «ОГХК» (документ). Одержувач — «АВІСМА», філія ЗАТ «Корпорація» ВСМПО-АВІСМА" (Росія, Пермський край м. Березники, вул. Заміська, 29).

Нагадаємо, після оприлюднення Рахунковою палатою Росії звіту, згідно з яким Україна в останні роки на 83% забезпечує оборонні потреби в титановій руді, а найбільшим видобувачем титану в Україні є «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), народний депутат Верховної Ради, двічі колишній глава Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко звернувся до уряду з вимогою заборонити поставки в Росію титанової руди як сприяння зміцненню збройних сил країни-агресора, яке зараз йде з боку України в особі Фонду держмайна .

18 червня 2021 року на засіданні РНБО були прийняті санкції проти «ВСМПО-АВІСМА» та посадових осіб компанії — близького до Путіна Сєргєя Чемєзова та Міхаіла Шелкова. 24 червня президент України Володимир Зеленський ввів в дію указ РНБО. Попри цей скандал, аукціон з продажу ОГХК заплановано на 31 серпня поточного року. ФДМУ, під управлінням якого перебуває підприємство, анонсував стартову ціну продажу — 3,7 млрд грн. За словами очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, цей аукціон стане одним з ключових проектів.

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