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Пляжники в Одесі стурбовані незвичайним явищем: екологи заспокоюють

17:47 11 серпня 2021
Пляжники в Одесі стурбовані незвичайним явищем: екологи заспокоюють

Одеських курортників, які недавно дивом врятували потопаючу дитину, підстерігає новий неприємний сюрприз — майже все дно моря за хвилерізами виявилося всіяним каламутними і рухливими, як ртуть, кульками.

Вода в місцях їх зосередження дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом.

Як повідомив в соцмережі еколог Владислав Балинський, пославшись на авторитетну думку фахівця кафедри гідробіології біологічного факультету Національного університету ім. І. І. Мечникова гідробіолога Олега Ковтуна, таємничі кульки являють собою кокони з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків).

«Зовні (кокони. — Авт.) дуже нагадують ртуть. Такі хробаки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб», — сказав еколог.

За його словами, кокон прикріплений до піску, каменів або донної рослинності тонкою слизовою ніжкою.

«Найчастіше він відривається ї переміщається на великі відстані» — додав еколог, показавши відео.

Нагадаємо, днями під Одесою стався масовий мор риби і креветок. З'явилися припущення, що причиною може бути цвітіння водоростей. Мовляв, виділення рослинами токсичних речовин і викиди сірководню призводять до нестачі кисню у водоймі і загибелі її мешканців.

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