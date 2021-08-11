Екс-чиновниця апарату Верховної Ради продавала посаду голови Миколаївської ОДА за 600 тисяч доларів

64-річна мешканка Києва, колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради розробила злочинну схему по «продажу» високої посади в Миколаївській облдержадміністрації. Причому ціна була в три рази вище, ніж за «призначення» міністром Кабміну України. Про це повідомляє Нацполіція Миколаївської області.

У спільники жінка залучила 36-річного жителя столиці — голову правління благодійної організації. Вони підшукали нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА та зажадали у нього 600 тис. доларів.

затримання

Зловмисниця стверджувала, що кошти потрібні на підкуп чиновників.

гроші

Аферистів затримали під час отримання частини суми — 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Харкові «знайомі Зеленського» спробували продати посаду губернатора.

Фото: Нацполіція

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