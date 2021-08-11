Залишилися дружина і двоє дітей: названо ім'я бійця, смертельно пораненого на Донбасі 10 серпня

У середу, 11 серпня, в госпіталі помер 30-річний боєць Олексій Кайданович, який служив в 54-му розвідувальному батальйоні та був поранений на Донбасі при обстрілі позицій ВСУ бойовиками. Про це в своєму Facebook повідомила голова Броніковскої територіальної громади Житомирської області Надія Залевська.

Після отриманого у вівторок, 10 серпня, поранення Олексій Кайданович знаходився у важкому стані та помер вранці. Воїн був жителем села Федорівка, в нього залишилися дружина, 6-річний син і падчерка.

Разом з Кайдановичем були поранені ще двоє бійців. Вони знаходяться в госпіталі в задовільному стані.

Нагадаємо, що в середу, 11 серпня, бойовики із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем обстріляли Новоселівку Другу, в результаті загинув 86-річний чоловік.

Фото: Facebook Надії Залевської

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter