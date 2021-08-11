Борги за комунальні послуги: в яких випадках нарахують пеню, а коли конфіскують квартиру

Санкції через заборгованість за житлово-комунальні послуги бувають різними: від штрафів та пені до конфіскації житла та продажу його за борги. Щоправда, на період дії карантину законодавством заборонено нарахування штрафів та пені, хоча лазівок залишилось чимало, тому час від часу в платіжках з'являються нові нарахування. По суті, вони є тими ж боргами, але мають іншу назву. Наскільки законні пені та інші нарахування через несплату за ЖКП під час карантину та локдауну, якою має бути сума боргу, щоб конфіскували квартиру, а коли вдасться відбутись штрафом, «ФАКТИ» розпитали в адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна.

«Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% суми боргу»

— Які штрафи можуть нараховувати комунальники споживачам за наявні борги?

— За несплату за користування житлово-комунальними послугами до боржників може застосовуватись відповідальність у формі: стягнення пені, припинення надання комунальних послуг, виселення з житла та звернення стягнення на нерухомість відповідно до норм законодавства.

— В яких випадках нараховують пеню?

— Відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за ЖКП споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому у договорі, але не більше 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Окрім вищевказаного закону, нарахування пені передбачено також спеціальними нормативно-правовими актами, а саме:

1) Правилами постачання природного газу, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 312: у разі порушення споживачем термінів оплати за договором постачання природного газу споживач сплачує на вимогу постачальника пеню в розмірі, визначеному типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам;

2) Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП № 312: за несвоєчасну сплату передбачених договором (комерційною пропозицією) платежів понад обумовлений термін споживач сплачує штраф (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором;

3) Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води й водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води й водовідведення, затвердженими постановою КМУ № 630: за несвоєчасну оплату послуг споживач сплачує пеню в установлених законом та договором розмірах; виконавець має право, зокрема, у разі несвоєчасного внесення споживачем платежів за надані послуги, нараховувати пеню.

4) Цивільним кодексом України: боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

«Локдаун — це синонім „червоного“ рівня епідемічної небезпеки у межах карантину»

— Чи мають право нарахувати пеню під час дії карантину?

— Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням цієї хвороби, та протягом 30 днів з дня його скасування, забороняється нарахування та стягнення штрафів, пені за несвоєчасне здійснення платежів за ЖКП.

01 липня 2020 року президент підписав закон щодо недопущення нарахування штрафів за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби. Зміни спрямовані на недопущення нарахування штрафів та пені за кредитами у період дії карантину. Закон передбачає, що у разі, якщо в період дії карантину та протягом 30 днів після його офіційного завершення позичальник порушить терміни виконання грошового зобов’язання за кредитним договором (наприклад, не поверне чергову частину кредитних коштів), він звільняється від обов’язку сплатити штраф та пеню за таке прострочення. Саме завдяки цьому пункту протягом усього карантину боржники не отримують штрафів, відключень і загроз виселення з житла за борги по комуналці. Хоча поодинокі випадки порушення цієї норми є, оскільки аналіз чинного законодавства України щодо цього питання має велику кількість лазівок для обходу.

Дію карантину на території України подовжено до 1 жовтня 2021 року. Також, згідно з Законом «Про житлово-комунальні послуги», пеня не нараховується за наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії чи наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Важливо зазначити наступне. Закон встановлює конкретний пільговий період, протягом якого позичальник звільняється від обов’язку сплатити (саме сплатити!) штрафи. Однак, відповідно до закону, такий обов’язок знову виникне у позичальника після закінчення зазначеного терміну. Тобто з моменту порушення позичальником грошового зобов’язання, якщо воно відбулося навіть у період карантину, у кредитора виникне право нараховувати штрафи. Водночас обов’язок сплатити ці штрафи виникне у позичальника після завершення зазначеного періоду.

— Дехто з експертів переконує, що штрафи не нараховують під час локдауну, а не карантину. Це справді так?

— Звичайно, ні. Вищевказані норми апелюють терміном «карантин». Локдаун — це нелегальне визначення, скажімо так, синонім «червоного» рівня епідемічної небезпеки у межах карантину.

У продовженні інтерв'ю з адвокатом Денисом Головіним, яке вийде незабаром, читайте про суму заборгованості за ЖКП, що дає підстави для виселення власника та його родини з квартири та продажу нерухомості з аукціону.

Нагадаємо також, що з липня цього року банки можуть автоматично заарештовувати, а потім і списувати кошти з рахунків українців, які мають борги, зокрема, за комунальні послуги.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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