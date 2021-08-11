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Україна

В Україну йде 40-градусна спека: синоптикиня назвала дату

15:45 11 серпня 2021
Спека

З понеділка, 16 серпня, в Україну, після короткочасного похолодання, повернеться спека. Але в найближчі дні є можливість насолодитися прохолодою. Такий прогноз в своєму Facebook дала синоптикиня Наталія Діденко.

«Радила б насолоджуватися поки що чудовими градусами, теплом та помірною спекою. Очікується 12-го серпня +25, +29 градусів, хіба „тридцятки“ вискочать у східних областях та на Півдні», — написала Діденко.

Але вже в першій половині наступного тижня спека в Україні буде доходити 40 градусів.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував спекотний початок серпня, причому заявляв, що до середини місяця температура підніматиметься до позначки +40 градусів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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