В Україну йде 40-градусна спека: синоптикиня назвала дату

З понеділка, 16 серпня, в Україну, після короткочасного похолодання, повернеться спека. Але в найближчі дні є можливість насолодитися прохолодою. Такий прогноз в своєму Facebook дала синоптикиня Наталія Діденко.

«Радила б насолоджуватися поки що чудовими градусами, теплом та помірною спекою. Очікується 12-го серпня +25, +29 градусів, хіба „тридцятки“ вискочать у східних областях та на Півдні», — написала Діденко.

Але вже в першій половині наступного тижня спека в Україні буде доходити 40 градусів.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував спекотний початок серпня, причому заявляв, що до середини місяця температура підніматиметься до позначки +40 градусів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

491

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter