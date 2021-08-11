Кабмін погодив звільнення губернатора Харківської області Тимчук

Кабінет Міністрів на засіданні 11 серпня погодив звільнення голови Харківської обласної адміністрації Айни Тимчук. Про це в мережі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Разом з тим, за його даними, обов'язки губернатора поки нікому не передавалися.

У коментарі «Суспільне» заступник голови Роман Семенуха заявив, що причини кадрових перестановок йому не відомі.

«Буде виконуючий обов'язки серед діючих заступників. Мені невідомі причини відставки. Більш того, за рейтингуванням KPI на селекторі в понеділок Харківська область посіла п'яте місце. Там ряд показників, більш як півтора десятка, все було нормально, тому чим викликане таке рішення Кабінету Міністрів, мені поки невідомо», — сказав Семенуха.

Айна Тимчук була призначена головою Харківської обласної державної адміністрації 27 листопада 2020 року. За час її каденції чоловік політика Андрій Тимчук потрапляв в скандали з нібито приховуванням майна від НАПК, а також у зв'язку зі спробами рейдерського захоплення ринку автобусних перевезень в регіоні.

Нагадаємо, в кінці липня була звільнена голова Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко.

Фото Офісу президента

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter