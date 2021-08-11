Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня: деталі
Уряд до 1 жовтня 2021 року продовжив у країні адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в своєму Telegram-каналі.
«Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій з коронавірусом», — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, готуються лікарні, і практично до 100% доведено кількість ліжок з підведеним киснем. Закуплено також 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування українців на амбулаторному етапі.
Раніше повідомлялося, що в Києві в тестовому режимі включили електронну систему подачі заявок — по ній можна буде отримувати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті при посиленні карантинних обмежень.
Фото: https://ua.depositphotos.com227
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