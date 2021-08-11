Нові тарифи «на світло» запрацюють з 1 жовтня: подробиці і кого стосується

Після довгих дискусій про підвищення тарифів на електроенергію для населення, в уряді таки прийшли до рішення — ціна «на світло» зміниться з 1 жовтня 2021 року.

Як повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з 1 жовтня домогосподарства, які споживають менше 250 кВт \ год, будуть платити по 1,44 грн за кВт \ год. Тобто, ціну знизили — наразі вона становить 1,68 грн кВт \ год.

Для тих, хто споживає більше електроенергії, ціни залишать без змін.

Фото зі сторінки Дениса Шмигаль в соцмережах

Раніше повідомлялося про сценарій уряду для уникнення різкого збільшення тарифів на електроенергію. Так, у Мінекономіки пропонували тимчасово ввести в Україні пільговий тариф на електроенергію — 1,44 грн за 1 кВт \ год. Покривати різницю доведеться всім обленерго, відмовившись від ремонтів обладнання, від заміни аварійних ліній електропередачі. За задумом авторів, новий тариф не буде залежати від кількості спожитих кіловат і залишиться у силі до 30 квітня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

547

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter