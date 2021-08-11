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Україна

Полковник Вигівскій очолив поліцію Києва, — Крищенко

13:04 11 серпня 2021
Іван Вигівскій

Андрій Крищенко, чию заяву про відставку з поста керівника поліції Києва затвердили напередодні, повідомив, що його місце займе Іван Вигівській — керівник ГУНП у Полтавській області.

Як повідомляє «УНІАН», Андрій Крищенко, спілкуючись з журналістами, заявив, що полковника Івана Вигівського як керівника поліції Києва представив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Самому Крищенку особливо не доводилося тісно працювати із своїм наступником — вони спілкувалися «як керівники».

У планах екс-керівника столичної поліції — похід до військкомату, де він планує стати на облік як старший сержант запасу і командир мотострілецького взводу: «У нашій країні в цей час, думаю, це дуже затребувана спеціальність».

На своєму посту Андрій Крищенко пропрацював понад п'ять років. Він додав, що ситуація в країні така, «яка вимагає, можливо, нових керівників і нових рішень».

Про Івана Вигівського відомо, що поліцію Полтавщини він очолював з 2020 року. Він народився на Житомирщині у 1980 році. У 1999 році працював слідчим у Миколаївській області. Піднімаючись кар'єрними сходами, він дослужився до заступника начальника ГУНП Миколаївщини — начальника слідчого управління.

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ згадувалося прізвище Івана Вигівського як кандидата на пост керівника ГУНП в Києві. Зазначалося, що його на цей пост пропонував керівник ОП Андрій Єрмак.

Фото з сайту ГУНП у Полтавській області.

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