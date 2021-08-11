Допит Протасевича та заяви по Криму: очільника посольства Білорусі «відчитали» у МЗС

Після заяв Олександра Лукашенка про те, що він може «легко поставити Україну на коліна», а також після слів, що стосуються окупованого Росією Криму, в український МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах РБ Кирило Камишев.

Виклик «на килим» відбувся напередодні, а от подальша реакція була дуже різною.

Так, у посольстві РБ в Україні заявили, що під час зустрічі обговорювався поточний стан українсько-білоруських відносин, і що «на підняті українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дано вичерпні коментарі».

Також повідомлялося, що білоруська сторона довела до української «глибоку стурбованість недружніми діями України», які ведуть «до кризи у відносинах між країнами». «На завершення зустрічі відзначено зацікавленість Білорусі у нормальних добросусідських відносинах з Україною, висловлено сподівання на повернення української сторони в русло конструктивного і шанобливого діалогу», — йдеться у повідомленні.

У той же час заява МЗС України було більш предметною: «Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена Олександром Лукашенко готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками».

У Києві також не забули про заяву Лукашенка стосовно допиту Романа Протасевича, захопленого у аеропорту Мінська, представниками так званої «ЛНР». У МЗС України зазначили, що раніше отримали від Білорусі негативну відповідь з цього приводу, а ось заява Лукашенка свідчить про зворотне.

«Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику Лукашенко щодо „переправлення зброї“ та підготовку Україною „бойовиків“ для дій на території РБ. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як „ворожої“ Білорусі та білоруському народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав О. Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав та свобод громадян Білорусі», — відзначили в МЗС України і додали, що загрози Лукашенка «поставити на коліна"Україну, прикриваючись Путіним, є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

«Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому надія Лукашенка на нього є програшною ставкою», — йдеться ву повідомленні.

Раніше прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявляв, що слова Олександра Лукашенка про нібито підготовку на території України бойовиків для провокацій в сусідній країні спрямовані на відволікання уваги від внутрішньополітичної ситуації в його ж державі.

Фото з Вікіпедії.

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