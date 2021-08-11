Вакцинація вчителів та студентів: кого не допустять до навчального процесу з 1 вересня

Наприкінці липня цього року уряд ухвалив постанову, визначивши порядок роботи навчальних закладів у разі посилення карантинних заходів. Зокрема, це стосувалося вакцинації працівників сфери освіти.

Так, якщо якийсь регіон вийде з «зеленої» карантинної зони, перейшовши у «жовту», «помаранчеву» або «червону», то відвідування навчальних закладів, а також проведення в них масових заходів заборонять, якщо у менш 80 відсотків персоналу не буде документів про повну вакцинацію. Навчання в таких регіонах продовжать у дистанційному або змішаному режимі. Про це під час «Сніданку з 1 + 1» говорив і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет напередодні початку нового навчального року.

За його інформацією, в Україні вакциновано до 35% вчителів, ситуація в різних регіонах відрізняється: у Київській області 90% щеплених від COVID, у Житомирській і Львівській — понад 55%, а на Волині — менше 10% вакцинованого персоналу.

«В університетах є автономія. Їм простіше. Крім того, студенти — дорослі люди, вони можуть вакцинуватися», — додав міністр. Він також зазначив, що студентам, які не зробили щеплення, не можуть заборонити поселення у гуртожиток — на даний момент жодних вимог та нормативних документів з цього приводу немає.

Стосовно вакцинації найменших українців, то Сергій Шкарлет позитивно ставиться до такої ідеї, однак додає: «Якщо буде якась статистика, клінічні дослідження, що це безпечно і захистить дітей від коронавірусу, то я тільки за».

Раніше глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявляв, що тих, хто не зробить щеплення проти ковіду, можуть чекати обмеження, в тому числі, пов'язані з професійною діяльністю — транспортників, працівників підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.

Нагадаємо, що в Україні вакциновано понад шість мільйонів українців, більша частина з них поки що отримала по одній дозі. Повністю вакциновані понад два мільйони громадян.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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