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Україна

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

10:44 11 серпня 2021
Коляска

Зміни щодо зарахування страхового стажу, які вводяться паралельно з перерахунком пенсій, торкнуться працівників, які доглядають за дитиною з інвалідністю під час відпустки без збереження зарплати. Про це повідомляє в своєму Facebook «Пенсійний кур'єр».

Уряд вирішив, що буде сплачуватися єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за особу, яка отримує надбавку на догляд, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати по досягненні дитиною трьох років. Цей період буде зараховано до страхового стажу працівника.

Мінсоцполітики ініціювало таке рішення для підвищення соціального захисту. Раніше перебування особи у відпустці без збереження заробітної плати по досягненні дитиною з інвалідністю трьох років не зараховувалося до страхового стажу.

Нагадаємо, що пенсії в Україні можна оформити, навіть якщо немає даних про зарплату.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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