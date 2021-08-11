«Вижити зможуть не всі»: в ОРЛО істотно подорожчав хліб

На окупованій території Луганської області суттєво подорожчав хліб. Прогнозувалося, що ціна підніметься на 1−2 російських рублі (0,36−0,72 грн), але нова вартість ходових сортів хліба підвищилася на 3−5 рублів. (1,09−1,81 грн). Зокрема, хліб «Урожайний», який коштував до подорожчання 17 рублів (6,16 грн), тепер обходиться у 21 рубль (7,61 грн).

Це вже друге подорожчання хліба в ОРЛО за останній квартал: в середині травня хліб там подорожчав на 3 рублі (1,09 грн). Хоча окупаційна влада напередодні нового (2021) року запевняла населення, що підвищення цін не буде. «Введення в експлуатацію державних елеваторів, на відміну від приватних, не вимагає витрат на орендну плату, що дозволить здешевити зберігання хліба й не допустити подорожчання вище нинішнього рівня», — рапортував тоді «міністр сільського господарства» ОРЛО.

Втім, на окупованій території Донецької області вартість усіх сортів хліба, включно з соціальним, піднялася на 3 рублі (1,09) ще раніше — 21 липня поточного року.

Виробники хлібобулочних виробів подорожчання пояснюють підвищенням цін на додаткову сировину: соняшникова олія, маргарин, цукор та інші інгредієнти для виробництва. Ціни на пакувальні матеріали теж підскочили — на 30−55 відсотків.

Жителі ОРДЛО занепокоєні через те, що подорожчали практично всі продукти, проїзд в громадському транспорті (більш ніж удвічі) та комунальні послуги (в середньому на 30−40 відсотків), усі ліки. Люди зізнаються, що вижити зможуть лише ті, хто примудряється отримувати дві пенсії — і від влади України, і від окупантів. Розмір мінімальної пенсії в ОРДЛО на сьогодні 6 571 рубль (близько 2 380 грн), не менше третини з якої йде на оплату комунальних послуг та проїзд у громадському транспорті.

До речі, окупанти називають виплати пенсій та допомоги населенню ОРДЛО «матеріальною допомогою». Можливо, з таких міркувань: мовляв, Росія не окупант, вона просто «допомагає» якомусь невідомому науці етносу — «народу Донбасу».

Деякі жителі ОРДЛО схиляються до думки, що подорожчання життя обумовлено зниженням дотацій від окупантів. «Це перші ознаки обрізання дотації РФ, якщо всі інші ціни у нас на рівні або вищі за російські — тут зрозуміло, що природне ціноутворення. А дешевизна хліба була обумовлена тільки дотаціями… Тепер будуть скидати баласт…» — пишуть у коментарях до новини про чергове подорожчання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що на окупованих територіях вирішено позбутися більш ніж десятка навчальних закладів: через нерентабельність закривають низку шкіл і коледжів.

Нагадаємо, раніше окупанти в Луганську заборонили людям їздити на вільну територію частіше, ніж раз на місяць.

фото https://ua.depositphotos.com/

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