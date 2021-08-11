Андрій Крищенко пішов з поста начальника поліції Києва

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку і покинув посаду. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили», — написав Крищенко.

Він нічого не повідомив про причини такого рішення, але додав: «Я вірю в кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників або розслідує злочини. І я впевнений, що ви і надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обороти. Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою».

Раніше повідомлялося, що ЗМІ назвали офіцера, який може очолити столичну поліцію, — це креатура глави Офісу президента Андрія Єрмака — Іван Вигівскій. Нагадаємо, колишній співробітник поліції стверджував, що Андрія Крищенка не звільнять до Дня Незалежності.

Фото з Facebook Андрія Крищенка

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