Дрифт на Софійській площі: Red Bull и Alyona Alyona прокоментували скандальную зйомку

Автомобілі, які були задіяні під час скандальної зйомки на Софійській площі у Києві за участі реперки Alyona Alyona, можуть бути вилучені у власників.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, додаючи, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. «Вранці 10 серпня приватна компанія провела рекламний захід із залученням двох автомобілів, які на пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому влаштували «дрифт», — нагадали в прокуратурі і додали, що зйомка не була узгодженою.

Гонки, влаштовані у безпосередній близькості до пам'ятника Богдану Хмельницькому і Софійського собору, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО, завдали шкоди, яку оцінюють у 50 тисяч гривень. Йдеться про пошкодження, які дрифтери завдали покриттю Софійській площі.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України», — відзначили у прокуратурі та додали, що санкція статті — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Тим часом Alyona Alyona заявляє, що була впевнена, що відео знімають до Дня Незалежності України. За її словами, «це не була зйомка реклами або зйомка кліпу» реперши. «В Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить в топ-10 дрифтерів світу і Red Bull хотів зняти разом з ним відео, як нам сказали, до Дня Незалежності. І вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним з цих лідерів була я. Моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали», — говорить співачка на відео, яке вона виклала у сторіз в Instagram.

За словами Alyona Alyona, організатори зйомки запевняли, що всі необхідні дозволи є та що клінінгові машини приберуть сліди, залишені на покритті. Реперша стверджує, що ані вона, ані її команда до організаторів не має ніякого відношення і порадила задавати питання представникам компанії Red Bull.

Останні, до речі, вже вибачилися за свої дії.

Раніше у мережу потрапило фото «ранкових покатушек» на Софійській площі, дозволи на які, як виявилося пізніше, не були отримані.

Фото зі сторінки Київської міської прокуратури у соціальних мережах.

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