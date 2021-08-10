Різдво Миколи Чудотворця: традиції, молитва та що категорично забороняється робити

У середу, 11 серпня, за кілька днів до Яблучного Спаса, православні відзначають Різдво святителя Миколая Чудотворця.

Микола Чудотворець народився в 258 році в місті Патарі, недалеко від Лікії. Він здійснював багато чудес — рятував потопаючих в море, зціляв людей від недуг, виводив з полону ту ув'язнення. Святий Миколай протегує мандрівникам, несправедливо засудженим і знедоленим. У Київській Русі це свято відзначали після хрещення, але в XVII столітті його скасували світські влади. Різдво Миколи Чудотворця повернулося тільки в нинішньому столітті.

За народними прикметами, в свято святителя Миколая не варто займатися шиттям, пранням і прибиранням, працювати в городі, давати в борг і сваритися.



Священики нагадують, що в це свято треба:

• помолитися;

• сходити в храм;

• не грішити;

• не зловживати алкоголем.

Молитва святому Миколи завжди допомагає у важку хвилину: «Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче!

Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду.

Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти.

Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности.

Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя.

Амінь».

Прикмети на свято:

• відсутність заморозків — до теплого початку осені;

• овес вдруге за сезон зазеленів — до дощової осені.

Нагадуємо, в серпні у православних буде кілька важливих свят. А з 14 по 28 серпня триватиме Успенський Пост. Він присвячений Пресвятої Богородиці і Її Успінню. У ці дні не можна вживати м'ясні, молочні продукти, яйця та алкоголь.

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