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Україна

Майже на 20% за тиждень: вартість електроенергії в Україні зросла

21:54 10 серпня 2021
Електролінії

З 2 по 8 серпня в Україні на 19,7% в порівнянні з минулим тижнем зросла середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу вперед». Тепер вона становить 2018,7 грн за МВт-годину, повідомляє підприємство «Оператор ринку».

За останній тиждень на 29% зросла ціна й на внутрідобовому ринку в торговельній зоні «Об'єднана енергосистема України», тепер вона становить 3269 грн за МВт-годину.

Подорожчання відбулося в результаті підвищення граничних максимальних цін продажу електрики, яке прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Так, 1647,46 грн за МВт-годину склала середньозважена ціна електроенергії в торговельній зоні «Бурштинський острів», яка охоплює Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську область.

Нагадаємо, в Кабміні знайшли рішення по зниженню тарифів на електрику.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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