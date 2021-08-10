«Неминуче підвищення»: на третину виростуть тарифи на тепло для українців

У прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2022−2024 роки, який схвалений Кабміном, стверджується, що в 2021 році тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%, потім темп зростання цін повинен сповільнитися. Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними НБУ, підвищаться тарифи на опалення та гаряче водопостачання, так як вони не коректувалися в 2020 році. Подорожчають й інші житлово-комунальні послуги.

Держстат інформує, що середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в липні 2021 року зросли на 35,5%, якщо порівнювати з липнем минулого року. Причому ціни на природний газ піднялися на 164,5%, на опалення та гарячу воду — на 13,9%, на електроенергію — на 36,6%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль акцентував увагу, що комунальні тарифи встановлюються місцевою владою і регулятором НКРЕКП. Проте, від Кабміну багато в чому залежить, зокрема, вартість електроенергії .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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