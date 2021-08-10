«Скарга Росії проти України — чистої води міжнародний піар»

— Президент Зеленський неодноразово говорив про необхідність особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Як ви думаєте, вона відбудеться? І чи є в цьому сенс?

— Ну, Путіну особиста зустріч із Зеленським потрібна лише як спосіб принизити Україну і особисто її президента, — говорить Ігор Ейдман. — Якщо вона відбудеться, президент Росії зробить все для того, щоб поставити себе в більш вигідне становище. Своєю чергою, мені здається, Зеленський все це прекрасно розуміє. Зустріч саме в такому форматі йому не потрібна. Він би хотів провести переговори з Путіним на рівних. Але зустріч на рівних із Зеленським не потрібна президенту Росії. Все. Замкнуте коло. Я не бачу великого сенсу в цій зустрічі. Домогтися будь-якого позитивного результату для України там буде неможливо.

— Такої ж думки, до речі, дотримуються і багато українських експертів. Особливо після того, як Росія подала, на мій погляд, досить абсурдну скаргу проти України на 300 сторінках в Європейський союз з прав людини. Кремль звинувачує Україну у веденні бойових дій на Донбасі, в збитому малайзійському Боїнгу, в блокуванні подачі питної води в окупований Крим. Як ви вважаєте, чи є які-небудь перспективи у цієї скарги?

— Я не бачу ніяких перспектив у скарги, яку проти України подала Росія в Європейський суд з прав людини 22 липня. Все це — чистої води міжнародний піар. Путін звик діяти, як хуліган з підворіття. Зараз він намагається ось таким способом напасти на Україну першим, поки його самого не притиснули до стінки. У Росії часто так роблять. Згадайте, наприклад, історію з шампанським. Оскільки заборонили використовувати термін «шампанське» щодо напою, що випускається в Росії, значить, і ми не будемо визнавати шампанське із Франції. Знаєте, як вони вчинили? 2 липня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав Указ, який дозволяє використання назви «шампанське» тільки для вироблених у Росії вин. А справжнє французьке шампанське, вироблене у провінції Шампань, має називатися «ігристе вино».

Правда, звучить абсурдно? Ось, точно так все виглядає і в ситуації з поданою в ЄСПЛ скаргою проти України, в якій так само дуже багато абсурдних звинувачень. Дуже цинічно звинувачувати Україну в загибелі MH17, мотивуючи це тим, що українці не закрили повітряний простір над Донбасом під час бойових дій. Настільки ж абсурдним виглядає і звинувачення в тому, що Україна відмовляється подавати питну воду в окупований Крим.

Ігор Ейдман: «Путін звик діяти, як хуліган з підворіття»

— Цікаво, хто писав текст цієї скарги? Мені здається, що будь-яка мисляча людина побачить всю її безглуздість…

— Писали люди. Вони не обов'язково думають саме так. Але вони розуміють, що так треба. Ось, наприклад, глава російського МЗС Сергій Лавров… Ви думаєте, він по життю хам? Хтось може вирішити, що він в такий хамській манері, яку ми всі добре знаємо, спілкується і тоді, коли вимкнені камери? Ні. Лавров поводиться так публічно, щоб сподобатися кремлівському катові. Те ж саме можна сказати і про тих людей, які складали текст скарги проти України.

— У Росії розраховують на позитивний результат? Вірять, що скарзі буде дано хід і проти України вживуть відповідних заходів?

— Не думаю, що в Росії сподіваються на якийсь результат. Вони розраховують на те, що хвиля піде по Європі, і корисні ідіоти почнуть качати головами: ось, мовляв, це ж Україна насправді в усьому винна. Але, повторюся, перспектив в розгляді справи за цією скаргою не бачу.

— А якби подібну скаргу подала Україна? А вже нам дійсно є багато чого пред'явити Росії.

— В України після подібної скарги проти Росії результат міг би бути. Але треба пам'ятати, що ЄСПЛ — це більше політичний орган і будь-яких радикальних рішень він не приймає.

«Згідно з ідеологією Путіна, українців не існує»

— Приблизно в ті ж дні, коли Росія подала скаргу проти України до Європейського союзу з прав людини, Путін написав статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Ви її читали?

— Звичайно.

— Що можете сказати? Українці — «один народ» з росіянами?

— Ні. Не один. Але треба пам'ятати, що Володимир Путін виріс на кадебешних харчах і імперську ідеологію ввібрав у себе давно. Те, про що пише Путін у своїй статті, — це далеко не оригінальні твердження. Така ідеологія нав'язується росіянам і українцям не перший рік. Відповідно до цієї ідеології українців взагалі не існує. Це — малороси, що живуть на околиці Росії.

Мета Путіна — відтворити щось на подобу СРСР. Або хоча б об'єднати східних слов'ян. І він щиро сподівається на те, що це йому вдасться. Він також розуміє, що без України ніякого нового Радянського Союзу бути не може. І від України він не відстане. Тому проти вашої країни ведеться певна робота. У тому числі й ідеологічна. Потрібно переконати частини українців, які більше дивляться в бік Росії, що вони і росіяни — один народ. І тоді, скажімо, деякі жителі південного сходу України скажуть: а й справді, якщо ми один народ з ними, то чому ми воюємо з Росією?

— На кого була розрахована ця стаття? На росіян чи все-таки на українців?

— В першу чергу, на українців, які не вважають Путіна ворогом. У вас на південному сході таких багато. До речі, ви ж знаєте, що я живу в Німеччині. Тут теж є вихідці з вашої країни. Змушений сказати, що люди, які приїхали до Німеччини з різних регіонів України, відрізняються між собою ментально.

— Чи буде Путін загострювати ситуацію на Донбасі, з огляду на, що президент України Володимир Зеленський не йде йому на поступки?

— Думаю, що реальної інтервенції не буде. Самі жителі тимчасово-окупованих територій без підтримки російських багнетів робити нічого не будуть. Але, на жаль, якщо ця інтервенція все-таки відбудеться, її підтримає досить великий відсоток громадян України, які не вважають себе українцями.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з Ігорем Ейдманом, в якому російський соціолог говорив про те, що у Путіна не буде проблем в тому, щоб знайти на території Росії «гарматне м'ясо» і, при необхідності, відправити його воювати в Україну.

Фото в заголовку: president.gov.ua

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