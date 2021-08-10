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Україна

«Людина Єрмака»: ЗМІ назвали ім'я майбутнього начальника поліції Києва

15:28 10 серпня 2021
Іван Вигівскій

Поки заступник голови Нацполіціі України — начальник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки, ЗМІ назвали офіцера, який може стати «біля керма» столичної поліції.

Видання vesti.ua, посилаючись на джерела в МВС, пише, що Андрія Крищенка може змінити нинішній очільник ГУНП у Полтавській області полковник Іван Вигівскій.

«Були різні кандидатури, хто замінить у Києві Крищенка. Голова МВС Денис Монастирський пропонував свої варіанти, Банкова — свої. Але перемогла креатура голови Офісу президента Андрія Єрмака — Іван Вигівскій», — цитує видання слова джерела у міністерстві.

Нагадаємо, що інформація про те, що Андрій Крищенко написав заяву про відставку, з'явилася ще 5 серпня. А днем раніше Кабмін відправив у відставку заступника голови МВС Антона Геращенко, який довгий час працював з Арсеном Аваковим.

Фото з сайту ГУНП у Полтавській області.

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