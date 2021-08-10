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Справа Шеремета: підозрювана Кузьменко повернулася на роботу, але оперувати поки не дозволяють

15:28 10 серпня 2021
Юлія Кузьменко

У вівторок, 10 серпня, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, яку підозрюють в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вийшла на роботу. Про це повідомляє Facebook-група Free Dr Kuzmenko.

«Сьогодні сталася подія, яку ми всі так важко виборювали на судах по „справі Шеремета“ для дитячого лікаря Юлії Кузьменко — нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності!» — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що через арешт вона 20 місяців не могла займатися професійною діяльністю та підтримувала навички дрібної моторики рук за допомогою малювання картин.

«Найближчим часом будуть вирішені всі юридичні моменти, і лікар зможе робити те, для чого він існує — лікувати», — інформує група.

Юлія Кузьменко на робочому місці

Нагадаємо, Юлії Кузьменко цілодобовий домашній арешт замінили на нічний.

Фото: Facebook Free Dr Kuzmenko

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