Екс-суддя Чаус заявив, що його хотіли вбити

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, адвокат якого заявляв про тортури підзахисного, на закритому судовому засіданні з обрання запобіжного заходу заявляв, що його хотіли вбити.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», у тексті ухвали Вищого антикорупційного суду зазначено наступне: «Підозрюваний … вказав, що є потерпілим у кримінальному провадженні у кримінальному правопорушенні, а саме викраденні з метою вбивства. Він вказав, що вбивство не реалізували, тому що він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився до органів Служби безпеки України».

Також зазначається, що до 3 серпня, коли екс-суддя був затриманий у столичній «Феофанії», йому «були забезпечені заходи захисту у зв'язку з існуванням загрози вбивства».

Раніше суд відправив Миколи Чауса під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета терміном до 18 серпня.

Нагадаємо, що у НАБУ заявили про зафіксовану розмову екс-судді зі заявницею, яка була зацікавлена у винесенні певного рішення на її користь жінки. У кадрі суддя просить співрозмовницю не називати суму хабара вголос, а написати її на папері. При цьому він не погоджувався на отримання грошей частинами, а вимагав передати всю суму відразу.

Відзначимо, що Микола Чаус, який зник з території Молдови навесні цього року, раптово знайшовся 30 липня у Вінницькій області. В Україні йому інкримінують отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Фото зі сторінки НАБУ у соціальних мережах.

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