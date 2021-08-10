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«Вандалізм» з дозволу поліції: стали відомі подробиці скандального дріфту на Софійській площі в Києві

13:20 10 серпня 2021
софійська площа

У Києві поруч із Софійським собором знімали рекламний ролик і зіпсували покриття на історичній площі. Водії-екстремали дрифтували навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому і залишили навколо чорні сліди від коліс. Відео про те, що відбувалося вранці під стінами «Софії Київської», опублікував колишній міністр екології Ігор Шевченко.

Крім того, про «покатушки» під Софією відзвітувала реп-виконавиця Alyona Alyona, яка брала участь у гонках.

Кияни обурюються, як поліція могла дати дозвіл на такий екстрим у пішохідній зоні і в двох кроках від столичного поліцейського главку.

За словами Ігоря Шевченка, організатори зйомок отримали дозвіл і від поліції, і від керівництва заповідника. А ось міській владі про зйомки не повідомляли, хоча саме київським комунальникам доведеться очищати і відновлювати покриття на Софійській площі.

Є у Київської міськдержадміністрації і інші претензії до організаторів гонок. «Авто дрифтували на великій швидкості серед пішохідної зони. Спеціальних огорож не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз», — говорять в КМДА.

Київська влада звернулася в поліцію, а після підрахунку збитків збирається пред'явити фінансові претензії організаторам зйомок на Софійській площі.

Пізніше на перегони біля стін заповідника відреагувала гендиректор «Софії Київської» Неля Куковальська. Вона стверджує, що дозволу не давала.

«Організатори не мали права проводити такий захід», — сказала Куковальська PavlovskyNews.

Нагадаємо, історичні об'єкти Києва часто стають локаціями для зйомок реклами. Так, режисери використовували в кліпах зйомки в бібліотеці Вернадського і Українському домі, в історичній частині міста, біля найбільших київських храмів. Але такий екстрим, як влаштували біля «Софії Київської», для столиці — зовсім нове явище.

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