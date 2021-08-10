Локдаун на носі: у Києві запрацювала електронна система видачі спецперепусток

З вівторка, 10 серпня, у Києві в тестовому режимі запрацювала електронна система подачі заявок, за допомоги якої можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Як повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, підприємства, установи та організації всіх форм власності можуть заздалегідь оформити заявки, щоб мати час пройти необхідні узгодження.

Правда, одразу поточнив, що наразі передумов для введення суворого карантину у столиці немає. Систему запустили з урахуванням попереднього досвіду, щоб третя хвиля коронавірусу не застала столицю зненацька.

Для замовлення спеціальних перепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно виконати наступні дії:

Авторизуватися у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою електронного підпису. Керівник може додати до 10 довірених осіб, які матимуть доступ до системи.

Заповнити електронну форму заявки, обгрунтувавши критичну необхідність працювати у локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України), для фізичних осіб-підприємців — види діяльності відповідно до КВЕД.

Чекати на відповідь, яка надійде на електронну пошту, вказану у заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток — ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника. Важливо: для запобігання фальсифікації, всіх працівників, представлених у списку, перевірятимуть щодо працевлаштування у зазначеному закладі, підприємстві або організації.

для запобігання фальсифікації, всіх працівників, представлених у списку, перевірятимуть щодо працевлаштування у зазначеному закладі, підприємстві або організації. Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного співробітника отримати в системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Якщо підприємство отримало дозвіл після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично. Щоб скористатися громадським транспортом працівникові потрібно мати транспортну карту. Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон додаток Київ Цифровий і додавши транспортну карту.

Важливо: працюватимуть картки трьох видів — транспортна карта нового зразка, старого зразка та «Картка киянина».

Транспортні карти, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауна будуть заблоковані.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пояснюючи причини збору інформації для оформлення спецперепусток у липні цього року, заявляв, що таким чином влада міста хоче уникнути хаосу у разі локдауну.

Фото з сайту КМДА.

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