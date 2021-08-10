«Купаються лише відчайдухи»: розчаровані туристи діляться враженнями про відпочинок в Кирилівці

У курортній Кирилівці так і не знайшли рішення проблеми з навалою медуз. Багато туристів були розчаровані відпочинком і погрожують в наступному році відправитися на більш чисті чорноморські курорти. Ті, хто зараз знаходиться на морі, розповідають в групі «Улюблена Кирилівка», що після спаду спеки медуз в морі стало поменше, але вода як і раніше «обпікає» — токсини медуз залишають сліди.

«Купаються тільки найвідчайдушніші», «Тіло після купання пече», «Вода ніколи так не обпікала», «Діти не купаються», — скаржаться туристи.

Викинутих на берег медуз частково збирають, але лише на окремих пляжах. Медуз настільки багато, що доводиться вивозити їх причепами.



Але більшість підприємців, які орендували пляжі, проблему медуз ігнорують, тому береги залишаються у «киселі».

Також відпочиваючим у Кирилівці довелося нелегко під час недавнього дощу. Вулиці залило, особливо складно було проїхати автомобілям з низькою посадкою.

А після шторму пляжі в Кирилівці довелося посилено чистити — море винесло на берег сотні недопалків, викинутих відпочивальниками.

Фото https://kirillovka.ks.ua, відео Улюблена Кирилівка/Facebook

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