На пляжах Бердянська знову дозволили купатися

На пляжах міста Бердянська знову дозволили купатися. Заборона на купання діяла з 29 липня, оскільки у пробах морської води виявлено у великій кількості хвороботворні бактерії. Держпродспоживслужба, побоюючись спалаху інфекційних захворювань в місті, рекомендувала закрити пляж «Факел» і пляж № 3 «Дніпро 2000». Згідно з новими даними, на сьогодні на пляжах Бердянська показники морської води повернулися до норми.

6 серпня проби води з моря були перевірені на мікробне і хімічне забруднення. Чистими були визнані пляж № 3 «Дніпро 2000», а також берегова 100-метрова зона вліво і вправо від пляжу. Також можна купатися на пляжі № 1 «Центральний» і на пляжі «Лазурний» в районі бази відпочинку «Лазурна-2» і КП «Охота».

Центр громадського здоров'я рекомендував не купатися на пляжах Маріуполя, в Коблево, Новій Одесі та на пляжі «Стрілка» у Миколаєві. На курортах Одеської області, де раніше були проблеми з кишковою паличкою, вода визнана відповідною стандартам. Те саме стосується і пляжів Херсонської області.

Фото веб-камери brd.ua

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