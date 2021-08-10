«Все більш ніж погано»: лікар назвав два чинники швидкого поширення штаму «Дельта» в Україні

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що поширюється Україною, особливо активний в Херсонській області — там найбільше по країні зростання захворюваності. Як повідомляє zn.ua, у головного санітарного лікаря області Юрія Ромаскевича є два пояснення. На типове для всіх регіонів халатне ставлення до карантину наклався величезний потік інфікованих з окупованого Криму.

За словами Ромаскевича, до середини червня ситуація з коронавірусом в Херсонській області була однією з найспокійніших в Україні. Все змінилося 15−16 червня, коли скасували тестування прибулих з окупованих територій.

«По захворюваності ми зараз в топі, тобто маємо одні з найвищих показників в Україні… Стали більше хворіти діти. Поки, слава богу, смертей у нас немає. Але зараз на апараті ШВЛ дві дитини — 7 і 12 років… Критичну госпіталізацію, думаю, ми будемо мати десь 20−25 серпня», — прогнозує головний санітарний лікар області. Цей прогноз збігається з думкою інших експертів: нова хвиля прийде після завершення сезону відпусток і після масових акцій на День Незалежності.

Ромаскевич вважає, що цінний час згаяно, прибулі з Криму встигли заразити херсонців: «Якщо три-чотири тижні тому ми чітко бачили зв'язок майже кожного випадку (90%) з приїздом з окупованого Криму або з Росії, вкрай рідко були Туреччина або Європа, то зараз, на жаль, джерела зараження ми не знаходимо… Це (захворювання) вже досить широко поширене в популяції, і людина може заразитися де завгодно — в маршрутці, магазині тощо… Все більш ніж погано».

За словами головного санітарного лікаря області, він бачить підтвердження своїх прогнозів: на відміну від першої хвилі епідемії зараз найуразливішими є регіоні на межі з Росією. «Хвиля піде не з Західної України, а з територій Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей», — попереджає Ромаскевич.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я визнали, що ефективність використовуваних в Україні вакцин дійсно трохи нижче при зіткненні зі штамом «Дельта», але захист все одно працює: висока смертність характерна лише для групи нещеплених.

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