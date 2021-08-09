МОЗ буде наполягати на продовження карантину в Україні: названий термін

У зв'язку з поширенням штаму «Дельта» Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати Кабінету Міністрів продовжити карантин на території України ще на два місяці. Про це 9 серпня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде продовжити як мінімум на два місяці, ми найближчим часом будемо ініціювати перед Кабінетом Міністрів «, — сказав міністр, якого цитує Укрінформ .

За його словами, у разі, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес почнеться без будь-яких карантинних обмежень, проте з дотриманням всіх карантинних норм для громадських закладів.

Якщо ж регіон перейде на інший рівень епідеміческой небезпеки, освітній процес триватиме, але тільки в разі вакцинації 80% педагогів в кожному конкретному навчальному закладі. При цьому міністр підкреслив, що на сьогодні рівень вакцинації педагогів перевищує лише 50%.

Нагадаємо, що в Міністерстві освіти не виключають переходу на дистанційний формат навчання в школах восени, коли виросте кількість гострих респіраторних захворювань. Говорячи про це, міністр Сергій Шкарлет констатував, що найвищий рівень імунізації педагогів шкіл на сьогодні досягнуто в Київській області (90%), тоді як у сфері дошкільної освіти середній рівень вакцинації становить 31% (в залежності від регіону варіюється від 7% до 90%).

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