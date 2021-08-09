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Україна

У затопленій Кирилівці провели свою «Олімпіаду»: в мережі сміються

22:25 9 серпня 2021
Кирилівка після дощу

У Кирилівці, яку затопило після зливи, відпочивальники уявили себе глядачами екстремального ралі. Чоловіки влаштувалися на узбіччі і оцінювали майстерність водіїв авто, які були змушені занурюватися в величезні калюжі на дорозі.

Відповідне відео з'явилося в одному з мелітопольських паблік.

«Олімпіада 2024 року в Кирилівці», — говорить іронічний підпис під коротким роликом.

Нагадаємо, злива і шторм зробив ще один «подарунок» відпочиваючим на курорті — вранці вони знайшли на пляжі величезну кількість недопалків, викинутих на берег. А ще курортникам, і раніше, докучають медузи, рятуватися від яких часом доводиться зовсім нетрадиційними методами.

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