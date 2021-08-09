«Негайна і потужна відповідь»: Зеленський відреагував на погрози Лукашенко

Президент Володимир Зеленський називає безпідставними підозри президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито підготовку на території України бойовиків для провокації заворушень в сусідній країні. За словами прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова, такі заяви «бацьки» спрямовані лише на відволікання уваги від внутрішньополітичної ситуації в його ж країні.

«Президент наголошує, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними», — зазначив Нікіфоров під час поїздки в Миколаївську область.

Він протранслював думку свого шефа про те, що кризу в Білорусі, що почалася після президентських виборів, можна вирішити тільки демократичним шляхом.

«Але Олександру Лукашенко не вистачило сміливості ним (шляхом. — Авт.) піти», — сказав прес-секретар глави української держави, запевнивши, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

За словами Никифорова, в Києві сподіваються, що з боку Олександра Лукашенко не буде недружніх кроків щодо України.

«Якщо ж будуть — це отримає негайну і потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти», — підкреслив спікер Зеленського.

Нагадаємо, на прес-конференції 9 серпня Лукашенко дорікнув Зеленського в невдячності і забудькуватості.

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