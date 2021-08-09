На в'їзді до Києва з'явилися блокпости Нацгвардії: в МВС назвали причину

На в'їздах до Києва, який готується до масштабного Параду до Дня Незалежності, з понеділка, 9 серпня, встановили блокпости, де чергує і бронетехніка. У МВС заявили — так в столиці стартувала активна фаза командно-штабних навчань із залученням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

В рамках навчань військові виконують бойові завдання, охороняють критично важливі об'єкти, забезпечують надійну роботу органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також нацгвардейців залучили до охорони громадського порядку в Києві спільно з представниками Національної поліції.

Триватимуть навчання до 13 серпня.

Раніше екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі попередив, що нарощуючи російську військову техніку і особовий склад на українському кордоні, президент РФ Володимир Путін може в будь-який момент здійснити свій агресивний сценарій щодо нашої країни. Наприклад, військові можуть бути задіяні в якості десанту на півдні України або захоплення острова Зміїний.

Фото МВС

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