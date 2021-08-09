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Море повернуло курортникам тисячі викинутих на пляжі недопалків: вражаюче відео з Кирилівки

19:24 9 серпня 2021
Море повернуло курортникам тисячі викинутих на пляжі недопалків: вражаюче відео з Кирилівки

У Кирилівці, яка все ще страждає від навали медуз, відпочивальники знаходять на пляжах сотні недопалків, які вони самі ж кидали в море раніше. Повчальне відео з'явилося в мережі.

«Природа розумніша людини. Намагається виправити його помилки «,» А люди кажуть — чому такі катаклізми відбуваються, тому що природа мстить за все «,» Так природа позбавляється і від людей «, — пишуть користувачі в коментарях.

А один з курортників повідомив, що сам бачив, як працівники адміністрації однієї з баз відпочинку палили і гасили цигарки, зариваючи їх в пісок, як в попільничку, на своєму ж пляжі.

Відзначимо, що недопалки на берег явно виніс шторм, що бушував в Кирилівці на днях. Від удару стихії тоді постраждав і ще один курорт — Залізний Порт.

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