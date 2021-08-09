Прокуратура Києва остаточно визначилася з винуватцями вибуху багатоповерхівки на Позняках

Досудове розслідування справи щодо вибуху у житловому будинку на Позняках 21 червня 2020 року, в рамках якої про підозру повідомили п’ятьом особам АТ «Київгаз», завершене.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами компанії вимог низки нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Відзначається, що мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

«Серед підозрюваних — перший заступник голови правління АТ „Київгаз“, троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці. Дії службовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що згаданим особам повідомлено про завершення слідства та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.

Нагадаємо, що цієї весни в Одесі через газ стався вибух у житловому будинку — тоді під завалами опинилися двоє мешканців.

Фото зі сторінки Київської міської прокуратури у соцмережах.

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