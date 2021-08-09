«Він для нас ніхто»: Лукашенко відреагував на смерть опозиціонера Шишова в Києві

Олександр Лукашенко вперше прокоментував смерть при дивних обставинах білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві. Лукашенко не бачить підстав приписувати злочин білоруським спецслужбам, оскільки Віталія Шишова, голову «Білоруського дому в Україні», на батьківщині майже ніхто не знав. Про це політик заявив на прес-конференції.

«Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі… Упевнений, що в цьому залі тільки три-чотири людини його і знали. Він для нас був просто ніхто. Який безумець в Білорусі візьме і піде його там повісить… Повісили одного, завтра буде такий же інший… У нас вистачає з ким треба розбиратися і без Шишова», — заявив Лукашенко.

Білорусь в особі Лукашенка намагається натякнути, що українським спецслужбам є що сказати з приводу смерті Шишова: «Він перебував в Україні і його підтримували спецслужби України. Ви ж знаєте, чим вони займалися. Він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь: хто, як повісив громадянина Білорусі?».

Нагадаємо, білоруський блогер Тетяна Мартинова вважає, що викрадачі Шишова могли отримати наказ вивезти його в Білорусь, а коли не змогли виконати роботу, то вбили опозиціонера. Також розслідувачі радять не випускати з уваги той факт, що у «Білоруського дому» була база з контактами біженців, і вона дуже цікавила білоруських силовиків.

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