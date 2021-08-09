Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси: коли святкують і що обов'язково потрібно зробити

Серпень щедрий на церковні свята. Після дня пророка Іллі та Успіння Пресвятої Богородиці настає черга популярних в народі Спасів (від імені Христа Спасителя): Медового, Яблучного і Горіхового. У кожного Спаса свої традиції та частування.

Череду Спасів 14 серпня відкриває Медовий (Маковія) — у цей день християни вшановують Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері. Він відзначається в перший день Успенського посту.

В цей день у храмах освячують мед, а також пригощають ним дітей і бідних. Медовий Спас вважається святом врожаю. Також освячують воду, квіти і мак. У букети — «маковійки», зокрема, додавали руту-м'яту, яка оберігає від напастей і додає здоров'я, а також соняшник, що втілює небесне світило.

Господині накривали стіл, подаючи мед та випічку. Правда, солодощі повинні бути пісними — вже 14 серпня розпочинається пост.

19 серпня — у свято Преображення Господня — відзначають Яблучний Спас. Він також вважається святом врожаю і позначає, що природа «повертається» від літа до осені. В цей день в храм прийнято носити для освячення фрукти і ягоди, колосся і насіння.

У цей день господині запікали яблука, пекли пироги, млинці з яблуками, грибами та ягодами. Традиційно тісто було пісним.

Цей день проводжали співами на заході.

29 серпня — третій Спас, який називають Горіховим, Хлібним, Холодним, а також Спасом на полотні — тим самим, яким, за повір'ями, Христос витер обличчя після того, як омив його. Те саме полотно стало першою християнською іконою.

У цей період завершувалася жнива, починалися посів озимих та заготівля горіхів на зиму. Також випікався хліб із зерна нового врожаю. У цей день вважалося удачею повінчати молодят — це обіцяло життя у мирі та достатку. Предки вірили, що якщо ластівки залишають гнізда, потрібно готуватися до перших осінніх заморозків.

Нагадаємо, що з 14 по 28 серпня триватиме Успенський Пост. Він присвячений Пресвятої Богородиці і Її Успінню. У ці дні не можна вживати м'ясні, молочні продукти, яйця та алкоголь.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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