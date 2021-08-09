Лукашенко сказав, коли визнає Крим російським

Олександр Лукашенко, як і раніше обурений рішенням України закрити повітряний простір для літаків з Білорусі. Тепер, за словами Лукашенка, він змушений летіти в Крим через Росію, а керівництво України називає божевільними. Про це політик заявив в ході великої прес-конференції — «Великої розмови» для медіа та громадськості.

При цьому визнавати Крим російським, чого активно домагаються в РФ, Лукашенко не поспішає. Він натякнув, що спочатку дочекається аналогічного кроку від російських олігархів. «Коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію — за мною справа не заіржавіє», — пообіцяв політик.

Українського президента Володимира Зеленського Лукашенко звинуватив в недружній політиці. «Як з сином з ним говорив: Володя, потрібно те, Володя, потрібно це. Він це сприймав. Що з ним трапилося? Ну, гаразд, побіг ти за Заходом. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?».

Нагадаємо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня перекрила повітряний простір для білоруських літаків, що летять транзитом. Це була відповідь на примусову посадку в Мінську літака з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем.

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