Перед зустріччю Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, призначеною на 30 серпня, очільник української держави може провести переговори з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Як повідомляє PavlovskyNEWS, факт зустрічі Зеленського і Меркель підтвердили в Офісі президента, а дату приїзду канцлерки ФРН в Україні — 22 серпня — поки що назвали попередньою.

Відзначається, що темою переговорів стане війна на Донбасі та транзит газу через Україну після запуску кремлівського «Північного потоку — 2», про який Меркель домовилася з Байденом під час їхньої нещодавньої зустрічі. Тоді Джо Байден заявляв, що Вашингтон і Берлін обговорюють «практичні заходи» щодо газопроводу — що США і Німеччина робитимуть, аби Росія не змогла позбавити Україну ролі країни-транзитера.

Невдовзі після цього в Європі різко підскочили ціни на природний газ — станом на 2 серпня вони перевищували 500 доларів за тисячу кубометрів, що було максимальним показником за останні 13 років. За даними порталу Gas Infrastructure Europe, з 31 липня «Газпром» знижував закачування газу у найбільші сховища — Реден у Німеччині, Хайдах в Австрії і Бергермеер у Нідерландах.

Фото з Вікіпедії.

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