«Відра для медуз не забудьте»: туристи розповіли, як борються з «напастю» в Кирилівці

У Кирилівці після шторму море знову прогрілося до 26−27 градусів, і прибережну зону заповнили медузи. На деяких пляжах в селищі намагаються підтримувати чистоту і вивозять гори викинутих на берег морських організмів. Але в більшості зон відпочинку проблему ігнорують, а туристам радять приготуватися до того, щоб розчищати пляж самостійно. Про це розповіли відпочивальники в групі «Улюблена Кирилівка» в Facebook.

Туристи жартома радять товаришам по нещастю приїжджати в Кирилівку з відрами.

Хоча варто визнати, що на деяких пляжах за проблему взялися серйозно і навіть пригнали до берега спецтехніку.

Але на більшій частині берега проблема медуз нікуди не зникла і навіть посилиться, враховуючи обіцяну синоптиками спеку понад +30 градусів.

Незважаючи на грозу, спека не спаде

Нагадаємо, багатьма відпочивальниками в Кирилівці медузи вже сприймаються як неминуче зло. Але є і ті, хто вирішив назавжди відмовитися від відпочинку на Азовському морі на користь більш чистих курортів .

Фото https://ua.depositphotos.com/

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